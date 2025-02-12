Hülya Koçyiğit ölümden döndü! Usta oyuncu İngiltere'de hastaneye kaldırıldı

Sabah’ın haberine göre; ünlü oyuncu, önce gözlerini açıp bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol etti. Yanında kimse olmayan Hülya Koçyiğit'e çevredeki kişiler yardım etti. Yerinden kalkamayan usta oyuncu, 2 saat boyunca ambulansın gelmesini bekledi.