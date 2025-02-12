Hülya Koçyiğit ölümden döndü! Usta oyuncu İngiltere'de hastaneye kaldırıldı
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit Londra’da ölümden döndü. Bir AVM’de yere düşüp kafasını çarpan ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı. Kafasını çarpan ünlü oyuncu, uzun süre yaşadıklarını kızı ve torunlarından sakladı.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit İngiltere’de ölümden döndü. Koçyiğit Londra’da gittiği bir AVM’de kaza geçirdi. Yere düşüp kafasını çarpan ünlü oyuncu, yaşadıklarını kızı ve torunlarından sakladı.
AVM'de düştü, ölümden döndü
Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz aylarda gittiği Londra'da görünmez bir kaza yaşadı. AVM'de alışveriş sepetiyle gezerken yana dönmek isteyen Koçyiğit, bir anda ayağının ters dönmesiyle yere düştü. Sırt üstü yere düşen Koçyiğit hızla kafasını yere çarptı.
Sabah’ın haberine göre; ünlü oyuncu, önce gözlerini açıp bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol etti. Yanında kimse olmayan Hülya Koçyiğit'e çevredeki kişiler yardım etti. Yerinden kalkamayan usta oyuncu, 2 saat boyunca ambulansın gelmesini bekledi.