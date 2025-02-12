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  4. Hülya Koçyiğit ölümden döndü! Usta oyuncu İngiltere'de hastaneye kaldırıldı

Hülya Koçyiğit ölümden döndü! Usta oyuncu İngiltere'de hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit Londra’da ölümden döndü. Bir AVM’de yere düşüp kafasını çarpan ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı. Kafasını çarpan ünlü oyuncu, uzun süre yaşadıklarını kızı ve torunlarından sakladı.

Hülya Koçyiğit ölümden döndü! Usta oyuncu İngiltere'de hastaneye kaldırıldı - Sayfa 1

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit İngiltere’de ölümden döndü. Koçyiğit Londra’da gittiği bir AVM’de kaza geçirdi. Yere düşüp kafasını çarpan ünlü oyuncu, yaşadıklarını kızı ve torunlarından sakladı.

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Hülya Koçyiğit ölümden döndü! Usta oyuncu İngiltere'de hastaneye kaldırıldı - Sayfa 2

AVM'de düştü, ölümden döndü

Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz aylarda gittiği Londra'da görünmez bir kaza yaşadı. AVM'de alışveriş sepetiyle gezerken yana dönmek isteyen Koçyiğit, bir anda ayağının ters dönmesiyle yere düştü. Sırt üstü yere düşen Koçyiğit hızla kafasını yere çarptı.

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Hülya Koçyiğit ölümden döndü! Usta oyuncu İngiltere'de hastaneye kaldırıldı - Sayfa 3

Sabah’ın haberine göre; ünlü oyuncu, önce gözlerini açıp bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol etti. Yanında kimse olmayan Hülya Koçyiğit'e çevredeki kişiler yardım etti. Yerinden kalkamayan usta oyuncu, 2 saat boyunca ambulansın gelmesini bekledi.

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Hülya Koçyiğit ölümden döndü! Usta oyuncu İngiltere'de hastaneye kaldırıldı - Sayfa 4

"Yattığım yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim"

Koçyiğit, "Türkiye'deki sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha yaşayarak gördüm. Yattığım yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim. 

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