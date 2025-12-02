İBB duyurdu: İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI OCAK AYINDA GELECEK

Cebeci, "Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.