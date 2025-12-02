İBB duyurdu: İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kış mevsimine hazırlık kapsamında bir toplantı düzenledi. Toplantıda uzun vadeli hava tahminleri ele alınırken, İstanbul’a kar yağışının ne zaman yağacağı da paylaşıldı. Yeni hava durumu raporu detayları şöyle…
İBB’nin açıklamasına göre, Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesinde “Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.
Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek" dedi