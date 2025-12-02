  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. İBB duyurdu: İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi

İBB duyurdu: İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kış mevsimine hazırlık kapsamında bir toplantı düzenledi. Toplantıda uzun vadeli hava tahminleri ele alınırken, İstanbul’a kar yağışının ne zaman yağacağı da paylaşıldı. Yeni hava durumu raporu detayları şöyle…

İBB duyurdu: İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi - Sayfa 1

İBB’nin açıklamasına göre, Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesinde “Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

1 | 5
İBB duyurdu: İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi - Sayfa 2

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.

2 | 5
İBB duyurdu: İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi - Sayfa 3

Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek" dedi

3 | 5
İBB duyurdu: İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi - Sayfa 4

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI OCAK AYINDA GELECEK

Cebeci, "Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

4 | 5