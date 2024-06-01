İBB plajları yaza hazır: Giriş ücretleri ve tarihi belli oldu

PLAJLARA GİRİŞ ÜCRETİ BELLİ OLDU

Kadıköy Caddebostan 2-3 ve Küçükçekmece Menekşe plajlarında ücretli açık duş ve ücretli tuvalet hizmeti Boğaziçi Yönetim A.Ş. tarafından veriliyor.

Alanda bulunan şemsiye ve şezlong kiralama hizmetini ise BELTUR sağlıyor. Kısmi hizmet modeli ile işletilen plajların 2024 yılı ücreti ise 30 lira olarak belirlendi.