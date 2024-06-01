İBB plajları yaza hazır: Giriş ücretleri ve tarihi belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğundaki plajlar, 15 Haziran'dan itibaren vatandaşların hizmetine sunulacak.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükada, Caddebostan, Bakırköy Güneş ve Küçükçekmece Menekşe plajları yaza hazırlandı.
Kadıköy Caddebostan 1 ve Bakırköy Güneş plajlarının bu yıl giriş ücreti tam 60, öğrenci 30 lira olarak belirlendi. Tam hizmet modeli ile çalışan plajlarda kapalı turnike sistemli, tam fonksiyonlu, tuvalet, duş, soyunma kabini, kafe, spor alanları, şezlong ve şemsiye hizmeti sunuluyor.
PLAJLARA GİRİŞ ÜCRETİ BELLİ OLDU
Kadıköy Caddebostan 2-3 ve Küçükçekmece Menekşe plajlarında ücretli açık duş ve ücretli tuvalet hizmeti Boğaziçi Yönetim A.Ş. tarafından veriliyor.
Alanda bulunan şemsiye ve şezlong kiralama hizmetini ise BELTUR sağlıyor. Kısmi hizmet modeli ile işletilen plajların 2024 yılı ücreti ise 30 lira olarak belirlendi.
Çatalca Yalıköy 1-2, Arnavutköy Yeniköy, Sarıyer Kısırkaya, Silivri Semizkum, Kumluk, Selimpaşa, Büyükçekmece Albatros ve Avcılar Denizköşkler plajları ise üçüncü model olarak işletiliyor. Bu plajlarda asgari ihtiyaçların karşılanabileceği duş, tuvalet, soyunma kabini gibi hizmetler Boğaziçi Yönetim A.Ş tarafından 2 lira karşılığında sağlanıyor.