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  4. İç kesimlerde pus ve sis etkili olacak: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak

İç kesimlerde pus ve sis etkili olacak: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. İşte 7 Kasım 2024 Perşembe gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

İç kesimlerde pus ve sis etkili olacak: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
İç kesimlerde pus ve sis etkili olacak: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
İç kesimlerde pus ve sis etkili olacak: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
İç kesimlerde pus ve sis etkili olacak: Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

4 | 8