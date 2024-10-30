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  4. İç ve kuzey kesimler için sis uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

İç ve kuzey kesimler için sis uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İşte 30 Ekim 2024 Çarşamba günü bölge bölge hava durumu tahminleri...

İç ve kuzey kesimler için sis uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
İç ve kuzey kesimler için sis uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
İç ve kuzey kesimler için sis uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
İç ve kuzey kesimler için sis uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

4 | 8