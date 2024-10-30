İç ve kuzey kesimler için sis uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu