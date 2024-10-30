İç ve kuzey kesimler için sis uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İşte 30 Ekim 2024 Çarşamba günü bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu