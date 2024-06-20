İddia: Sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi ile borcu olanlara af geliyor
Borçlu olan kişilere af geleceği iddia edildi. Sicil affından yararlanmak isteyenlerin belirli koşulları yerine getirmesi gerekecek. İşte ayrıntılar...
Sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi için hazırlıkların yapıldığı iddia edildi.
TBMM'de kabul edilen sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi ile borçlar silinecek.
Yurthaber'in aktardığına göre sicil affı, belirli şartları sağlayan kişilerin borçlarının silinmesini öngörüyor.
Bu kapsamda vergi borçları, trafik cezaları, SGK primleri gibi çeşitli kamu borçları affedilecek. Sicil affından yararlanmak isteyenlerin ise belirli koşulları yerine getirmesi gerekecek.