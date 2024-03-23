İhtiyaç kredileri hayal mi oldu? 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası bankalar da hızla güncelleme yaptı. Hem mevduat faizleri hem de ihtiyaç kredisi faizleri yükseldi. 100 bin liralık ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadara çıktı? İşte güncel rakamlar...
Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası bankalar da hızla güncelleme yaptı. Hem mevduat faizleri hem de ihtiyaç kredisi faizleri yükseldi. 100 bin liralık ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadara çıktı? İşte güncel rakamlar...
Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası bankalar da ihtiyaç kredisi ve mevduat faiz oranlarını güncelledi. İhtiyaç kredisi faizleri 13 puan artarak son 22 yılın zirvesine (yüzde 76) ulaştı. Mevduat faizleri ise yüzde 55'i aştı.
100 bin liralık bir ihtiyaç kredisi için 12 aylıkta geri ödeme tutarı ortalama 30 bin lira arttı.
2023'te 121 bin 440 liraya ödenen kredi, yeni faiz oranları ile 151 bin 700 liraya yükseldi. Bu durum, dar gelirli vatandaşlar için geri ödemeleri neredeyse imkansız hale getiriyor!