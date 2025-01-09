İklim bilimci Prof. Dr. Kadıoğlu İstanbul'a kar yağışı için en uygun tarihi açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kış mevsimiyle birlikte ülke genelinde uyarılarına devam ederken, İstanbul'da hala beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, bu konuya açıklık getirerek, İstanbullulara kar yağışının kesin tarihini duyurdu.
Vatandaşlar, soğuk hava ve kar yağışını heyecanla beklerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve hava tahmin sitelerinin açıkladığı tarihlerde henüz kar yağışı gerçekleşmedi. Tüm beklentilere rağmen, İstanbul'da karın düşmesi sabırla bekleniyor.
İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kar yağışının ve hava durumunun sürekli değişkenlik gösterdiğini vurgulayarak, kesin tahminlerin yapılmasının yanıltıcı olacağını belirtti. Bu açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu.
Kadıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda megakent İstanbul için kar yağışının en uygun olacağı tarihlerin 13 Ocak pazartesi ile 14 Ocak salı gecesi olduğunu belirtti. Söz konusu paylaşım ise şu şekilde oldu:
"HAVA TAHMİNİ YAPARKEN DİKKATLİ OLUNMALI"
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hava durumu tahminlerinin sürekli değişkenlik gösterdiğini ve bu nedenle kesin tahminlerde bulunmanın yanıltıcı olduğunu ifade etti. Medyada sürekli olarak kar yağışı hakkında spekülasyon yapanların aksine, kendisinin bu tür sansasyonel haberlerden uzak durduğunu belirtti.