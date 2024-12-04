İl il hava durumu tahminleri... Meteorolojiden yurt genelinde kuvvetli rüzgar uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesiminin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı