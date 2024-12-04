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  4. İl il hava durumu tahminleri... Meteorolojiden yurt genelinde kuvvetli rüzgar uyarısı

İl il hava durumu tahminleri... Meteorolojiden yurt genelinde kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 4 Aralık hava durumu tahminleri…

İl il hava durumu tahminleri... Meteorolojiden yurt genelinde kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

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İl il hava durumu tahminleri... Meteorolojiden yurt genelinde kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

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İl il hava durumu tahminleri... Meteorolojiden yurt genelinde kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesiminin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İl il hava durumu tahminleri... Meteorolojiden yurt genelinde kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

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