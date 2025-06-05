İl il tüm sabit radar noktaları açıklandı! Ceza yememek için mutlaka bu listeye bakın
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Adana gibi birçok ilde kara yollarında trafik yoğunluğu arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü sabit radar noktalarını il il açıkladı.
Kurban Bayramı tatili başladı milyonlarca vatandaş memleket ya da tatil planı için yollara döküldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte can kayıplarının yaşanmaması için ülke genelinde sıkı denetimlerin uygulanacağını duyurdu.
Hız ihlallerine karşı radar sistemlerinin aktif olacağını belirten Yerlikaya, sabit radarların yerlerinin kamuoyuyla paylaşıldığını ancak gezici radar konumlarının açıklanmayacağını ifade etti.
Sabit radar sistemleri, otoyollar ve çevreyollarında üst geçitlere ya da TEDES direklerine kurulan kameralarla hız denetimi yapıyor. Hız limitinin aşılması halinde plakaya otomatik ceza kesiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü sabit radarların yer aldığı tam listeyi yayımladı.
İşte il il radar noktaları...