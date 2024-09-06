İlber Ortaylı'dan üzen haber. Acil açıklama yapıldı, hemen iptal edildi!
Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli bilim insanlarının başında gelen İlber Ortaylı rahatsızlandı.
Tarihçi profesör ve aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi İlber Ortaylı'nın Bilecik'te gerçekleştireceği, 'İlber Ortaylı ile kurtuluş sempozyumu' rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi. Ortaylı'nın rahatsızlığını duyan sevenleri telaşa kapıldı
Kendine has uslubu ve tavırlarıyla sık sık gündeme gelen, tarih bilgisiyle dünyadaki sayılı profesörlerin içerisinde gösterilen İlber Ortaylı, yeniden rahatsızlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Bilecik Belediyesi'nin düzenlediği, "İlber Ortaylı ile Kurtuluş Sempozyumu"na katılması beklenen Ortaylı'nın, ani rahatsızlığı nedeniyle programının iptal olduğu öğrenildi.
İlber Ortaylı'nın rahatsızlığı hakkında açıklama yapan Bilecik Belediyesi, "5 Eylül Perşembe günü saat 19:00'da Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan sempozyum ertelenirken sempozyum tarihi belirlendiğinde vatandaşlarımıza konu hakkında gerekli bilgiler verilecektir" ifadeleri kullanıldı