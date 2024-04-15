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  4. Türkiye'nin en zeki şehirleri ve IQ seviyeleri açıklandı

Türkiye'nin en zeki şehirleri ve IQ seviyeleri açıklandı

Türkiye'nin Zeka Testleri Merkezi tarafından yapılan çalışmaya göre belirlenen en zeki illeri açıklandı. Toplam 1.214.505 kişinin IQ puanı esas alınarak gerçekleştirilen çalışmada, zeka testlerinin bireylerin bilmekle yeteneklerini ölçmek ve kıyaslama amacıyla kullanıldığı bir perspektif sunmakta olduğu kaydedildi. Peki Türkiye'nin en zeki 10 ili ve IQ seviyeleri? İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin en zeki şehirleri ve IQ seviyeleri açıklandı - Sayfa 1

10 - KIRKLARELİ

Ortalama IQ: 103.36

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Türkiye'nin en zeki şehirleri ve IQ seviyeleri açıklandı - Sayfa 2

9 - BURSA

Ortalama IQ: 103.47

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Türkiye'nin en zeki şehirleri ve IQ seviyeleri açıklandı - Sayfa 3

8 - BALIKESİR

Ortalama IQ: 103.59

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Türkiye'nin en zeki şehirleri ve IQ seviyeleri açıklandı - Sayfa 4

7 - KOCAELİ

Ortalama IQ: 103.85 IQ

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