Türkiye'nin en zeki şehirleri ve IQ seviyeleri açıklandı
Türkiye'nin Zeka Testleri Merkezi tarafından yapılan çalışmaya göre belirlenen en zeki illeri açıklandı. Toplam 1.214.505 kişinin IQ puanı esas alınarak gerçekleştirilen çalışmada, zeka testlerinin bireylerin bilmekle yeteneklerini ölçmek ve kıyaslama amacıyla kullanıldığı bir perspektif sunmakta olduğu kaydedildi. Peki Türkiye'nin en zeki 10 ili ve IQ seviyeleri? İşte ayrıntılar...
10 - KIRKLARELİ
Ortalama IQ: 103.36
1 | 10
9 - BURSA
Ortalama IQ: 103.47
2 | 10
8 - BALIKESİR
Ortalama IQ: 103.59
3 | 10
7 - KOCAELİ
Ortalama IQ: 103.85 IQ
4 | 10