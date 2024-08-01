İlk işinde hangi meslek grubu ne kadar maaş alıyor? İşte en kolay iş bulunan bölüm
Yükseköğretim İstihdam Endeksi’ne göre, mezunları ilk 6 ayda en çok iş bulan bölümün tıp olduğu açıklandı. İlk işinde en çok gelir elde edenler ise pilotaj mezunları olarak kayda geçti...
ÖSYM takvimine göre üniversite adayları için tercih dönemi 2 Ağustos’ta yani yarın sonra erecek.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin 2019 yılında hayata geçirdiği Yükseköğretim İstihdam Endeksi (ÜNİ-VERİ) projesi de üniversite tercihi yapacak adaylara meslekler hakkında rehberlik sunuyor.
2010-2022 yılları arasında lisans programlarından mezun olan yaklaşık 4 milyon kişinin verilerinin yer aldığı ÜNİ-VERİ’de bu yıl bölümlere ve mesleklere ilişkin gösterge sayısı da 6’dan 15’e çıkarıldı.
ÜNİ-VERİ güncellendi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mezun verisiyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istihdam verilerinin analiz edilmesi sonucu meslekler hakkındaki göstergeleri ortaya koyan ÜNİ-VERİ, adaylara hangi bölümlerin iş bulmada daha avantajlı olduğunu, mezuniyet sonrasında görülen eğitime ne kadar uygun iş bulabilecekleri gibi konularda yol gösteriyor.