  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. İlk işinde hangi meslek grubu ne kadar maaş alıyor? İşte en kolay iş bulunan bölüm

İlk işinde hangi meslek grubu ne kadar maaş alıyor? İşte en kolay iş bulunan bölüm

Yükseköğretim İstihdam Endeksi’ne göre, mezunları ilk 6 ayda en çok iş bulan bölümün tıp olduğu açıklandı. İlk işinde en çok gelir elde edenler ise pilotaj mezunları olarak kayda geçti...

İlk işinde hangi meslek grubu ne kadar maaş alıyor? İşte en kolay iş bulunan bölüm - Sayfa 1

ÖSYM takvimine göre üniversite adayları için tercih dönemi 2 Ağustos’ta yani yarın sonra erecek. 

1 | 11
İlk işinde hangi meslek grubu ne kadar maaş alıyor? İşte en kolay iş bulunan bölüm - Sayfa 2

 Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin 2019 yılında hayata geçirdiği Yükseköğretim İstihdam Endeksi (ÜNİ-VERİ) projesi de üniversite tercihi yapacak adaylara meslekler hakkında rehberlik sunuyor.

2 | 11
İlk işinde hangi meslek grubu ne kadar maaş alıyor? İşte en kolay iş bulunan bölüm - Sayfa 3

2010-2022 yılları arasında lisans programlarından mezun olan yaklaşık 4 milyon kişinin verilerinin yer aldığı ÜNİ-VERİ’de bu yıl bölümlere ve mesleklere ilişkin gösterge sayısı da 6’dan 15’e çıkarıldı.

3 | 11
İlk işinde hangi meslek grubu ne kadar maaş alıyor? İşte en kolay iş bulunan bölüm - Sayfa 4

ÜNİ-VERİ güncellendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mezun verisiyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istihdam verilerinin analiz edilmesi sonucu meslekler hakkındaki göstergeleri ortaya koyan ÜNİ-VERİ, adaylara hangi bölümlerin iş bulmada daha avantajlı olduğunu, mezuniyet sonrasında görülen eğitime ne kadar uygun iş bulabilecekleri gibi konularda yol gösteriyor.

4 | 11