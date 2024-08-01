İlk işinde hangi meslek grubu ne kadar maaş alıyor? İşte en kolay iş bulunan bölüm

ÜNİ-VERİ güncellendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mezun verisiyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istihdam verilerinin analiz edilmesi sonucu meslekler hakkındaki göstergeleri ortaya koyan ÜNİ-VERİ, adaylara hangi bölümlerin iş bulmada daha avantajlı olduğunu, mezuniyet sonrasında görülen eğitime ne kadar uygun iş bulabilecekleri gibi konularda yol gösteriyor.