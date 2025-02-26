İlk sırayı kimse bilemedi! Ne ABD ne Çin ne Rusya... İşte en fazla paramiliter güce sahip ülkeler
World Population Review tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre dünyada ülkelerin sahip olduğu paramiliter güçler belli oldu.
PARAMİLİTER GÜÇ NEDİR?
Paramiliter güçler, bir ülkenin düzenli ordusunun yanında veya onun yerine faaliyet gösteren organize gruplardır. Resmi silahlı kuvvetlerin bir parçası olmamakla birlikte, paramiliter gruplar genellikle askeri benzeri eğitim, organizasyon ve ekipmana sahiptir.
İç güvenlik, sınır savunması ve bazen de muharip rollerde yardımcı olarak bir ülkenin güvenlik yapısında önemli bir rol oynarlar. Bu güçler ulusal muhafızları, sınır devriyelerini, iç güvenlik güçlerini ve diğer benzer örgütleri içerebilir.
BAZI ÜLKELERDE DÜZENLİ ORDUDAN DAHA ÖNEMLİ GÖRÜLÜYOR
Bazı ülkelerde paramiliter güçler hem sayı hem de etki açısından düzenli ordudan daha önemlidir ve ülkenin iç istikrar ve savunmaya odaklandığını yansıtır. Bir ülkenin paramiliter güçlerinin büyüklüğü, özellikle yüksek düzeyde çatışma veya siyasi istikrarsızlık olan bölgelerde ülkenin iç güvenlik ihtiyaçlarını gösterebilir.
EN FAZLA PARAMİLİTER GÜÇ HANGİ ÜLKEDE VAR?
Hükümetin merkeziyetçi ya da otoriter olduğu ülkelerde paramiliter güçler özellikle siyasi ayaklanmalar ya da toplumsal huzursuzluklar sırasında kontrolün sağlanmasında önemli bir rol oynar.
İşte dünya genelinde en fazla paramiliter askere sahip ülkeler...