İlk sırayı kimse bilemedi! Ne ABD ne Çin ne Rusya... İşte en fazla paramiliter güce sahip ülkeler

PARAMİLİTER GÜÇ NEDİR?

Paramiliter güçler, bir ülkenin düzenli ordusunun yanında veya onun yerine faaliyet gösteren organize gruplardır. Resmi silahlı kuvvetlerin bir parçası olmamakla birlikte, paramiliter gruplar genellikle askeri benzeri eğitim, organizasyon ve ekipmana sahiptir.

İç güvenlik, sınır savunması ve bazen de muharip rollerde yardımcı olarak bir ülkenin güvenlik yapısında önemli bir rol oynarlar. Bu güçler ulusal muhafızları, sınır devriyelerini, iç güvenlik güçlerini ve diğer benzer örgütleri içerebilir.