İnci Taneleri dizisine Bestemsu Özdemir dahil oldu! Bestemsu Özdemir kimdir?
İnci Taneleri dizisine Bestemsu Özdemir dahil oldu. Dizide Bestemsu Özdemir, Cihan’ın partneri olan Semiramis karakterini canlandıracak. Peki, Bestemsu Özdemir kimdir? Bestemsu Özdemir hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…
Bestemsu Özdemir kimdir?
20 Nisan 1991 tarihinde İstanbul’da doğan Bestemsu Özdemir, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Aslen Erzincanlı olan Bestemsu Özdemir, 2,5 yaşında anne ve babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşadı. Daha sonra annesinin yanına İstanbul'a döndü ve Saint Benoît Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünde tamamladı.
Bir ajansa kaydolan Özdemir, Mavi için modellik yaptı, kısa bir süre sonra modelliği bıraktı. Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileri ile edindi. Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege’nin Hamsisi, Tabula Rosa, Biz Size Döneriz ve Güvercin gibi projelerde rol aldı.
Bestemsu Özdemir hangi projelerde rol almıştır?
Televizyon
2012 Sakarya Fırat
2012 Araf Zamanı
2012 İstanbul Hatırası
2014-2015 Kara Para Aşk
2015 Analar ve Anneler
2017-2018 Meryem
2018 Ege'nin Hamsisi
2020 Güvercin
2020-2021 Akrep
2021 İkimizin Sırrı
2022 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
2022-2023 Gecenin Ucunda
2023-2024 Kirli Sepeti
2024- İnci Taneleri