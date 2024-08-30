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  4. İnci Taneleri dizisine Bestemsu Özdemir dahil oldu! Bestemsu Özdemir kimdir?

İnci Taneleri dizisine Bestemsu Özdemir dahil oldu! Bestemsu Özdemir kimdir?

İnci Taneleri dizisine Bestemsu Özdemir dahil oldu. Dizide Bestemsu Özdemir, Cihan’ın partneri olan Semiramis karakterini canlandıracak. Peki, Bestemsu Özdemir kimdir? Bestemsu Özdemir hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…

İnci Taneleri dizisine Bestemsu Özdemir dahil oldu! Bestemsu Özdemir kimdir? - Sayfa 1

Bestemsu Özdemir kimdir?

20 Nisan 1991 tarihinde İstanbul’da doğan Bestemsu Özdemir, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Aslen Erzincanlı olan Bestemsu Özdemir, 2,5 yaşında anne ve babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşadı. Daha sonra annesinin yanına İstanbul'a döndü ve Saint Benoît Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünde tamamladı.

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İnci Taneleri dizisine Bestemsu Özdemir dahil oldu! Bestemsu Özdemir kimdir? - Sayfa 2

Bir ajansa kaydolan Özdemir, Mavi için modellik yaptı, kısa bir süre sonra modelliği bıraktı. Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileri ile edindi. Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege’nin Hamsisi, Tabula Rosa, Biz Size Döneriz ve Güvercin gibi projelerde rol aldı.

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İnci Taneleri dizisine Bestemsu Özdemir dahil oldu! Bestemsu Özdemir kimdir? - Sayfa 3

Bestemsu Özdemir hangi projelerde rol almıştır?

Televizyon

2012                Sakarya Fırat   

2012                Araf Zamanı            

2012                İstanbul Hatırası    

2014-2015                Kara Para Aşk              

2015                Analar ve Anneler

2017-2018                Meryem

2018                Ege'nin Hamsisi

2020                Güvercin 

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İnci Taneleri dizisine Bestemsu Özdemir dahil oldu! Bestemsu Özdemir kimdir? - Sayfa 4

2020-2021                Akrep      

2021                İkimizin Sırrı     

2022                O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 

2022-2023                Gecenin Ucunda

2023-2024                Kirli Sepeti    

2024-                İnci Taneleri

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