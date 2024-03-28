İncil'den parfüme: "Trump Pazarlama" ABD gündeminde
Emlak davasının ardından ABD eski Başkanı Donald Trump çevrim içi satıştaki ürün yelpazesi genişletti. Başarı ve güç kokan parfümden pijamaya, İncil'den köpek oyuncağına, Trump ürünleri sosyal medyada gündem oldu.
Oyunculuktan ABD Başkanlığı'na kadar birçok alanda kendini gösteren Donald Trump'ın kendi adını taşıyan markası "Trumpstore.com" internet sitesinde, çeşitli kategorilerde ürünler sunuyor. Sitede "başarı ve güç kokan" parfümden pijamaya, golf çantasından köpek oyuncağına, dudak nemlendiricisinden İncil'e kadar geniş bir yelpazede ürünler satışa sunuluyor.
"Victory 47" ürün serisinin bir parçası olan ve "başarı ve güç" koktuğu öne sürülen parfümün üzerinde Trump'ın altın renkli büstü bulunuyor. Parfümün fiyatı ise 99 dolar. Serinin bir diğer ürünü olan altın renkli ve ABD bayrağı desenli 399 dolarlık spor ayakkabısı da hem görünümü hem de oldukça yüksek fiyatı ile dikkati çekiyor.
ABD basınında birçok medya kuruluşu ve sosyal medya kullanıcısı Trump'ın ürünlerini ve fiyatlarını eleştirdi.
MSNBC'deki "All In With Chris Hayes" programının sunucusu Chris Hayes, "Donald Trump'ın acilen paraya ihtiyacı var" yorumunun ardından, Trump'ın koleksiyonundaki ürünleri göstererek dalga geçti. Trump'ın son zamanlarda yüksek meblağlardaki hukuki harcamaları yüzünden "parasının suyunu çektiğini" ifade eden Hayes, Trump'ın ürünlerinin satışlarının oldukça arttığına dikkati çekti.