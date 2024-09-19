İnşaat kazısı sırasında insan kemikleriyle dolu oda buldu: Ekipler harekete geçti
Gaziantep'te iş makinesiyle temel kazısı yapılırken 2 metre derinlikte Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen oda tipi mezar bulundu. 4 odadan oluşan mezar içerisinde 3 insana ait iskelet ve kemikler bulunurken koruma altına alınan mezar ile ilgili araştırma başlatıldı.
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yeni ev yapmak için temel kazısı yapıldığı sırada oda tipi mezar bulundu.
İlçeye bağlı kırsal Şatırhöyük Mahallesi'nde yıkılan evinin yerine yeniden ev yapmak isteyen bir vatandaşın iş makinesiyle temel kazısı yaptığı sırada yerin 2 metre altında tarihi oda tipi mezar bulundu.
Mezarın bulunmasının ardından hemen kazı çalışmasına ara veren vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
4 odalı mezar içerisinde 3 insana ait iskelet ve kemikler bulundu
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazı alanında geniş güvenlik önlemleri alırken bölgeye gelen müze müdürlüğü ekipleri ise mezarda inceleme yaptı.