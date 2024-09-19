  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. İnşaat kazısı sırasında insan kemikleriyle dolu oda buldu: Ekipler harekete geçti

İnşaat kazısı sırasında insan kemikleriyle dolu oda buldu: Ekipler harekete geçti

Gaziantep'te iş makinesiyle temel kazısı yapılırken 2 metre derinlikte Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen oda tipi mezar bulundu. 4 odadan oluşan mezar içerisinde 3 insana ait iskelet ve kemikler bulunurken koruma altına alınan mezar ile ilgili araştırma başlatıldı.

İnşaat kazısı sırasında insan kemikleriyle dolu oda buldu: Ekipler harekete geçti - Sayfa 1

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yeni ev yapmak için temel kazısı yapıldığı sırada oda tipi mezar bulundu.

1 | 6
İnşaat kazısı sırasında insan kemikleriyle dolu oda buldu: Ekipler harekete geçti - Sayfa 2

İlçeye bağlı kırsal Şatırhöyük Mahallesi'nde yıkılan evinin yerine yeniden ev yapmak isteyen bir vatandaşın iş makinesiyle temel kazısı yaptığı sırada yerin 2 metre altında tarihi oda tipi mezar bulundu.

2 | 6
İnşaat kazısı sırasında insan kemikleriyle dolu oda buldu: Ekipler harekete geçti - Sayfa 3

Mezarın bulunmasının ardından hemen kazı çalışmasına ara veren vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

3 | 6
İnşaat kazısı sırasında insan kemikleriyle dolu oda buldu: Ekipler harekete geçti - Sayfa 4

4 odalı mezar içerisinde 3 insana ait iskelet ve kemikler bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazı alanında geniş güvenlik önlemleri alırken bölgeye gelen müze müdürlüğü ekipleri ise mezarda inceleme yaptı. 

4 | 6