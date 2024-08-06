Instagram kapanınca çözümü VPN'de bulanlara önemli uyarılar: Hesaplarınızdan olmayın
BTK, Türkiye'de on milyonlarca kullanıcısı olan sosyal paylaşım sitesi Instagram'a erişimi birkaç gün önce yasakladı. Yasağın ardından pek çok kullanıcı Instagram'a erişebilmek için VPN kullanmaya başladı. Uzmanlar ise kapanan Instagram hesabına VPN uygulamalarıyla girmenin çok sayıda soruna neden olabileceğini belirtiyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, İnstagram’a erişim kısıtlamalarının ardından yaşanan gelişmeler ve VPN kullanımının potansiyel tehlikeleri hakkında önemli uyarılarda bulundu.
Darıcı, Instagram'ın erişime kapatılmasının ardından birçok kullanıcının VPN gibi yöntemlere başvurarak platforma erişmeye çalıştığını belirtti.
Bu durumun kısa vadede erişimi sağlasa da uzun vadede ciddi güvenlik riskleri taşıdığını vurguladı.
Bazı VPN uygulamalarının, sadece yasaklı sitelere erişimi sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kullanıcının telefonundaki şifreleri çalıp, ekran görüntüleri alarak gizli bilgileri ele geçirebileceğini ifade etti. Darıcı, Instagram'ın kapatılmasının kullanıcıların psikolojisi üzerinde de olumsuz etkiler oluşturduğunu belirtti.