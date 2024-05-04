İOKBS (Bursluluk sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS (Bursluluk sınavı) 21 Nisan pazar günü tüm sınav merkezlerinde aynı anda ve tek oturum şeklinde tamamlandı. Sınava girecek adaylar sınavın ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Peki, İOKBS (Bursluluk sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
İOKBS (Bursluluk sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde Sınav Sonuç Belgesini elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
2024 İOKBS cevap anahtarı
2024 Bursluluk Sınavı soru ve cevapları yayınlandı. MEB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada;
"5, 6, 7, 8 ile Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu ve 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 887 okul ve 58 bin 655 salonda 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) soruları ve cevap anahtarı yayımlanmıştır." denildi.