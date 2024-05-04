İOKBS (Bursluluk sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 İOKBS cevap anahtarı

2024 Bursluluk Sınavı soru ve cevapları yayınlandı. MEB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada;

"5, 6, 7, 8 ile Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu ve 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 887 okul ve 58 bin 655 salonda 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) soruları ve cevap anahtarı yayımlanmıştır." denildi.

Bursluluk sınavı cevap anahtarı için tıklayınız