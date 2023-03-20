İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeleri su bastı.
İskenderun'da denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su bastı. Bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.
1 | 18
Bir gemide çalıştığını belirten Ahmet Eker, mesaiden çıktığını ancak denizin yükselmesiyle caddelerinin suyla dolduğunu ve evine geçemediğini söyledi.
2 | 18
İskenderun Belediyesi ekipleri yollardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.
3 | 18
(A.A.)
4 | 18