İSKİ İstanbul barajlarındaki son durumu paylaştı: Büyük artış! (İstanbul baraj doluluk oranları)
Yaz aylarında yağış miktarlarının beklenenin altında kaldığı İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların da etkisiyle kritik seviyelere düşen barajların doluluk oranları, son haftalardaki yağışlarla artışa geçti. 11 Kasım’da yüzde 16,18'e kadar düşen doluluk oranı, yüzde 81'i geçti. İSKİ'nin verilerine göre 4 Nisan itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
1 | 19
2 | 19
3 | 19
4 | 19