İSKİ paylaştı: İşte İstanbul barajlarındaki son durum (İstanbul baraj doluluk oranları)
Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlarla birlikte baraj doluluk oranı İstanbul'da arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre iki katı kadar doluluk oranına ulaşılırken, 12 Nisan itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 81.55 oldu.
Son dönemdeki etkili olan yağışlar nedeniyle baraj doluluk oranları İstanbul'da yükseldi. İSKİ’nin yapmış olduğu açıklamaya göre, geçen yıl nisan ayının aynı döneminde baraj doluluk oranı yüzde 42,75 iken bu seviye 2024 yılında yüzde 81'e ulaştı.
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BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 81
Barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 81.55 olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk oranı şöyle:
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Ömerli Barajı'nın yüzde 91,99
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Darlık Barajı'nın yüzde 87,31
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