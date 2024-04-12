İSKİ paylaştı: İşte İstanbul barajlarındaki son durum (İstanbul baraj doluluk oranları)

Son dönemdeki etkili olan yağışlar nedeniyle baraj doluluk oranları İstanbul'da yükseldi. İSKİ’nin yapmış olduğu açıklamaya göre, geçen yıl nisan ayının aynı döneminde baraj doluluk oranı yüzde 42,75 iken bu seviye 2024 yılında yüzde 81'e ulaştı.