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İŞKUR verileri açıkladı: En çok eleman aranan meslekler belli oldu

İŞKUR verilerine göre, işverenlerin en çok eleman aradığı meslekler belli oldu. Kurum, yılbaşından kasım sonuna kadar 1 milyon 98 bin 771 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. İşte verilere göre, en çok eleman aranan meslekler...

İŞKUR verileri açıkladı: En çok eleman aranan meslekler belli oldu - Sayfa 1

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, işverenler en çok özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson ve konfeksiyon işçisi talep etti.

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İŞKUR verileri açıkladı: En çok eleman aranan meslekler belli oldu - Sayfa 2

İŞKUR'un, 1 Ocak'tan kasım sonuna kadar geçen dönemde işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı 1 milyon 98 bin 771'e ulaştı.

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İŞKUR verileri açıkladı: En çok eleman aranan meslekler belli oldu - Sayfa 3

En fazla ve en az işe yerleştirme yapılan iller

Ocak-kasım döneminde en fazla işe yerleşme, 227 bin 53 kişiyle İstanbul'da oldu.

İstanbul'u 86 bin 119 kişiyle Ankara, 57 bin 885 kişiyle Bursa, 57 bin 846 kişiyle İzmir ve 36 bin 703 kişiyle Adana izledi.

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İŞKUR verileri açıkladı: En çok eleman aranan meslekler belli oldu - Sayfa 4

Bu süreçte en az kişinin işe yerleştirildiği iller ise 362 kişiyle Ardahan, 456 kişiyle Hakkari, 704 kişiyle Gümüşhane, 829 kişiyle Kars ve 874 kişiyle Kilis oldu.

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