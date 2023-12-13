İŞKUR verileri açıkladı: En çok eleman aranan meslekler belli oldu İŞKUR verilerine göre, işverenlerin en çok eleman aradığı meslekler belli oldu. Kurum, yılbaşından kasım sonuna kadar 1 milyon 98 bin 771 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. İşte verilere göre, en çok eleman aranan meslekler...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, işverenler en çok özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson ve konfeksiyon işçisi talep etti. 1 | 8

İŞKUR'un, 1 Ocak'tan kasım sonuna kadar geçen dönemde işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı 1 milyon 98 bin 771'e ulaştı. 2 | 8

En fazla ve en az işe yerleştirme yapılan iller Ocak-kasım döneminde en fazla işe yerleşme, 227 bin 53 kişiyle İstanbul'da oldu. İstanbul'u 86 bin 119 kişiyle Ankara, 57 bin 885 kişiyle Bursa, 57 bin 846 kişiyle İzmir ve 36 bin 703 kişiyle Adana izledi. 3 | 8