İspanya, F-5 uçaklarını Hürjet ile değiştirmek için düğmeye bastı!
İspanya Hava Kuvvetleri, F-5 uçaklarını Türk yapımı Hürjet ile değiştirmeyi planlıyor. İspanyol yetkililer önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek, görüşmeler yapacak. İşte detaylar...
İspanya Hava Kuvvetleri ve İspanya Uzay Ajansı (ESA), F-5 uçaklarını, Türk yapımı 24 adet Hürjet ileri düzey eğitim uçağı ile değiştirmeyi planlıyor.
Huffington Post'ta yayınlanan bir habere göre, İspanya stratejik taşıma filosunu genişletmek amacıyla askeri kargo taşımacılığı için tasarlanan 6 adet Airbus A400M uçağı da satın almayı görüşüyor.
Bu hamle İspanyol Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendirilirken, hava kuvvetlerinin eğitim ve taşıma kapasitelerini artıracak bir hamle olacağı da belirtiliyor.
Huffington Post ayrıca, geçtiğimiz Pazar günü yeni modellerden bir prototipin Madrid'deki Torrejon de Ardoz üssüne indiğini ve birkaç hafta içinde bir İspanyol heyetinin uçak değişim anlaşması için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Bununla beraber İspanya, F-5 uçaklarını değiştirmeyi ve kullanılmayan A400M'lerin yaklaşık 10 tanesini elden çıkarmayı hedefliyor.