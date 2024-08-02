İspanya, F-5 uçaklarını Hürjet ile değiştirmek için düğmeye bastı!

Bu hamle İspanyol Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendirilirken, hava kuvvetlerinin eğitim ve taşıma kapasitelerini artıracak bir hamle olacağı da belirtiliyor.

Huffington Post ayrıca, geçtiğimiz Pazar günü yeni modellerden bir prototipin Madrid'deki Torrejon de Ardoz üssüne indiğini ve birkaç hafta içinde bir İspanyol heyetinin uçak değişim anlaşması için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.