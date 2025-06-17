İsrail-İran çatışması tırmandı, karaborsa başladı: Turistler binlerce Euro'yu gözden çıkardı

İsrail'in, İran’ın başkenti Tahran’ın boşaltılması yönündeki uyarısı sonrası düzenlediği saldırıya karşılık olarak İran da Tel Aviv için benzer bir uyarı yaptı. Saldırıların şiddeti ilk dört güne kıyasla azalsa da, dün gece diplomasi çabalarının gölgesinde karşılıklı bombardıman sürdü. İsrail’in uyarısının ardından Tahran’dan kaçış anları Reuters tarafından görüntülenirken, hava trafiğinin kapanması nedeniyle on binlerce yabancı turistin İsrail’de mahsur kaldığı bildirildi.