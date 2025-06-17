İsrail-İran çatışması tırmandı, karaborsa başladı: Turistler binlerce Euro'yu gözden çıkardı
İsrail ile İran arasındaki çatışmalar beşinci gününe girerken, karşılıklı saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Dün her iki ülkenin başkentleri Tel Aviv ve Tahran için "boşaltın" çağrıları yapılmıştı. Tahran'dan tahliye görüntüleri gelmeye devam ederken, İsrail'de mahsur kalan turistler ülkeden çıkmak için binlerce Euro ödemeye razı oluyor.
İsrail'in, İran’ın başkenti Tahran’ın boşaltılması yönündeki uyarısı sonrası düzenlediği saldırıya karşılık olarak İran da Tel Aviv için benzer bir uyarı yaptı. Saldırıların şiddeti ilk dört güne kıyasla azalsa da, dün gece diplomasi çabalarının gölgesinde karşılıklı bombardıman sürdü. İsrail’in uyarısının ardından Tahran’dan kaçış anları Reuters tarafından görüntülenirken, hava trafiğinin kapanması nedeniyle on binlerce yabancı turistin İsrail’de mahsur kaldığı bildirildi.
İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, ülke hava sahasının kapatılmasının ardından yurt dışına çıkmak isteyenler yatlarla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) geçmeye başladı. Çatışma ortamından kaçış dalgasına hem yabancı turistler hem de bazı İsrail vatandaşları katıldı.
Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya marinasında deniz yoluyla ülkeden çıkış için pazarlık yapan insanların bir kısmı ülkelerine dönmek isteyen turistler olurken, bazıları ise yurt dışındaki çocuklarının yanına gitmeye çalışanlardan oluşuyor. İsrail’de yaklaşık 40 bin yabancı turist hava sahasının kapatılmasıyla ülkeyi terk edemedi.