İsrail'de saldırı tartışmaları: İstihbarat sisteminin çöküşü Gazze'den başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısıyla ilgili İsrailli analistlerin yazılarında, Yom Kippur savaşının 50. yılında gerçekleşen olayın istihbarat sisteminin çöküşü, uzun süre devam edecek ve siyasi yansımaları olacak bir şok ve silinmesi mümkün olmayan utanç şeklinde yorumlanırken, Hamas'ın, kullandığı taktiklerle Hizbullah'ı taklit ettiğine ve kurnazca hareket ettiğine dikkat çekildi.

Hamas, 7 Ekim'de başlattığı saldırıyla İsrail'e binlerce roket attı, karadan da Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim yerlerine sızarak çok sayıda İsrailliyi rehin aldı. 1 | 18

Hamas'ın, Gazze'de ekonomik duruma eğildiği ve İsrail ile savaşa girme niyeti taşımadığı yönündeki kanaatin hakim olduğu bir dönemde gerçekleşen bu saldırı, İsrailli siyasiler ve emniyet teşkilatında şok etkisi yarattı. 2 | 18

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Hamas'ın İsrail'e karşı ani ve ölümcül bir saldırı başlattığı" yönündeki açıklamaları da siyaset piramidinin en üstünden gelen "nadir bir itiraf" oldu. 3 | 18