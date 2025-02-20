İstanbul 5 günlük hava durumu: Kar devam edecek mi, okullar tatil mi; 21,22,23,24 Şubat hava durumu
19 Şubat’ta beyaza bürünen İstanbul, geçen haftanın ardından bir kez daha karla buluştu. Dün okullar tatil edilirken, gözler önümüzdeki beş güne çevrildi. İşte İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini. Peki okullar tatil edilecek mi, ne zaman tatil olacak?
Türkiye, 19 Şubat itibariyle yurt genelinde soğuk hava dalgasının esiri oldu. Doğu ve Marmara bölgesinde hava sıcaklığı sert düşerken, dün İstanbul için beklenen kar yağışı başladı. Altay kar fırtınası ülkemize sert giriş yaparken, hafta sonu Akdeniz bölgesinde de etkisini gösterecek. Peki İstanbul’da hava nasıl olacak, kar ne zamana kadar devam edecek; İstanbul’da okullar tatil olur mu? İşte merak edilen her şey…
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı dün başladı, bugün yani 20 Şubat’ta devam ediyor..Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkisini gösteren kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı.
Kent tamamen beyaza büründü, öğrenciler ise tatil dolayısıyla bugün istirahat ediyor. Peki İstanbul’da önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak, kar devam edecek mi? İstanbul’da okullar yarın tatil mi, 21 Şubat son durum nedir?