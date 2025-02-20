İstanbul 5 günlük hava durumu: Kar devam edecek mi, okullar tatil mi; 21,22,23,24 Şubat hava durumu

Türkiye, 19 Şubat itibariyle yurt genelinde soğuk hava dalgasının esiri oldu. Doğu ve Marmara bölgesinde hava sıcaklığı sert düşerken, dün İstanbul için beklenen kar yağışı başladı. Altay kar fırtınası ülkemize sert giriş yaparken, hafta sonu Akdeniz bölgesinde de etkisini gösterecek. Peki İstanbul’da hava nasıl olacak, kar ne zamana kadar devam edecek; İstanbul’da okullar tatil olur mu? İşte merak edilen her şey…