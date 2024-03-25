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  4. İstanbul baraj doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 100 arttı

İstanbul baraj doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 100 arttı

İstanbul'da geçen yıl 25 Mart'ta yüzde 37.09 olan baraj doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 80.2 seviyesine yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 25 Mart 2024 tarihli İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 80.2 seviyesine yükseldi.

İstanbul baraj doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 100 arttı - Sayfa 1

Bu oran geçen yıl yüzde 37.09 olarak ölçülmüştü.

25 Mart 2024 tarihli kente su sağlayan barajların doluluk oranları şöyle:

1 | 11
İstanbul baraj doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 100 arttı - Sayfa 2

Alibey Barajı

Yüzde 70.01

2 | 11
İstanbul baraj doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 100 arttı - Sayfa 3

Büyükçekmece Barajı

Yüzde 75.84

3 | 11
İstanbul baraj doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 100 arttı - Sayfa 4

Darlık Barajı

Yüzde 86.83

4 | 11