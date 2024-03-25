İstanbul baraj doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 100 arttı
İstanbul'da geçen yıl 25 Mart'ta yüzde 37.09 olan baraj doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 80.2 seviyesine yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 25 Mart 2024 tarihli İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 80.2 seviyesine yükseldi.
Bu oran geçen yıl yüzde 37.09 olarak ölçülmüştü.
25 Mart 2024 tarihli kente su sağlayan barajların doluluk oranları şöyle:
1 | 11
Alibey Barajı
Yüzde 70.01
2 | 11
Büyükçekmece Barajı
Yüzde 75.84
3 | 11
Darlık Barajı
Yüzde 86.83
4 | 11