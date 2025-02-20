İstanbul dahil 20 il için uyarı verildi, kar fırtınası başlıyor: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 20 Şubat 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri…
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 3°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 0°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Çok bulutlu
KAYSERİ °C, -1°C
Çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı