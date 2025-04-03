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  4. İstanbul dahil 78 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

İstanbul dahil 78 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 3 Nisan 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

İstanbul dahil 78 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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İstanbul dahil 78 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İstanbul dahil 78 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İstanbul dahil 78 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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