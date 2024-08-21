İstanbul depreminde, Bursa ayrıntısı! Ardışık depremleri tetikleyebilir mi?
Beklenen büyük İstanbul depremi endişe yaratırken, uzmanlar Bursa ve Gemlik gibi Güney Marmara'da gerçekleşecek bir depremin İstanbul'u etkileyeceğini, tetikte olunması uyarısında bulundu. Uzmanlara göre ardışık depremlerin de incelenmesi gerekiyor.
Olası 'İstanbul depremiyle ilgili özellikle İstanbulluların endişeleri sürerken deprem uzmanlarından çarpıcı bir değerlendirme geldi.
Deprem uzmanları, yapı stokunun güçlendirilmesini ve olası bir depremde sahil kesimlerinin en çok etkilenecek yerler arasında olduğunu kaydetti.
Haber Global'den Sibel Gülersöyler'e konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Zeki Hasgür, beklenen büyük İstanbul depremine dair Bursa örneğini verdi. Hasgür, Bursa ve Gemlik gibi Güney Marmara’da meydana gelebilecek bir depremin İstanbul’u da etkileyebileceğine dair kritik uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Hasgür, “Bursa’da herhangi bir deprem olursa İstanbul tetikte olmalı” diye konuştu.