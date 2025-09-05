İstanbul depreminin büyüklüğü ne olacak? Prof. Dr. Üşümezsoy tek tek yanıtladı
Deprem uzmanı Prof. Şener Üşümezsoy, Marmara Bölgesi’ndeki önemli fay hatları hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul depremi için en olumsuz senaryoyu değerlendiren Üşümezsoy, Adalar Fay Hattı’nın artık aktif olmadığını ifade ederken, Silivri civarındaki çukurdaki fay hattına özellikle vurgu yaptı.
Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Habertürk televizyonuna yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme oturdu.
"Neden bana inanın?" sorusuyla sözlerine başlayan Üşümezsoy, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra ortaya atılan görüşlere itiraz ettiğini hatırlatarak, "Herkes 'Kuzey Anadolu fayı Adalar fayındadır, İstanbul'un hemen yanındadır, İstanbul'u yıkacak' dendiği zaman ben 'Hayır, 17 Ağustos'ta kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca gidiyor' dedim" ifadelerini kullandı.
Üşümezsoy, İstanbul'u bekleyen deprem riskine dair geleneksel kabullerin dışında bir tez ortaya atarak tartışmaları yeniden alevlendirdi.