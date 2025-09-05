  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. İstanbul depreminin büyüklüğü ne olacak? Prof. Dr. Üşümezsoy tek tek yanıtladı

İstanbul depreminin büyüklüğü ne olacak? Prof. Dr. Üşümezsoy tek tek yanıtladı

Deprem uzmanı Prof. Şener Üşümezsoy, Marmara Bölgesi’ndeki önemli fay hatları hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul depremi için en olumsuz senaryoyu değerlendiren Üşümezsoy, Adalar Fay Hattı’nın artık aktif olmadığını ifade ederken, Silivri civarındaki çukurdaki fay hattına özellikle vurgu yaptı.

İstanbul depreminin büyüklüğü ne olacak? Prof. Dr. Üşümezsoy tek tek yanıtladı - Sayfa 1

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Habertürk televizyonuna yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme oturdu. 

1 | 7
İstanbul depreminin büyüklüğü ne olacak? Prof. Dr. Üşümezsoy tek tek yanıtladı - Sayfa 2

"Neden bana inanın?" sorusuyla sözlerine başlayan Üşümezsoy, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra ortaya atılan görüşlere itiraz ettiğini hatırlatarak, "Herkes 'Kuzey Anadolu fayı Adalar fayındadır, İstanbul'un hemen yanındadır, İstanbul'u yıkacak' dendiği zaman ben 'Hayır, 17 Ağustos'ta kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca gidiyor' dedim" ifadelerini kullandı. 

2 | 7
İstanbul depreminin büyüklüğü ne olacak? Prof. Dr. Üşümezsoy tek tek yanıtladı - Sayfa 3

 Üşümezsoy, İstanbul'u bekleyen deprem riskine dair geleneksel kabullerin dışında bir tez ortaya atarak tartışmaları yeniden alevlendirdi.

3 | 7
İstanbul depreminin büyüklüğü ne olacak? Prof. Dr. Üşümezsoy tek tek yanıtladı - Sayfa 4

"ADALAR FAYI ASLINDA ÖLMÜŞ BİR FAY"

"Adalar fayında hiç bir şey yok, fay Düzce'de" diyen Üşümezsoy "Bütün İstanbul'da deprem olacak, 65 kilometre yıkacak dedikleri bu Adalar fayı aslında ölmüş bir fay" dedi.

4 | 7