İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: 1 litresi 10 milyon dolar! Yakalandı, kimliği şaşırttı
İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda ABD'ye kaçırılmak üzere bin 500'e yakın tarantula ve akrep ele geçirildi. Endemik türleri bavula yerleştirip ABD’ye kaçırmaya çalışan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, çarpıcı bir operasyona imza attı.
Dün havaalanındaki yetkililer ile ortak düzenlenen operasyonda 58 klipsli poşet içerisinde Türkiye'ye ait endemik türde bulunan akrep, tarantula, örümcek gibi türlerden oluşan yaklaşık bin 500 zehirli hayvan ile 88 adet içerisinde sıvı bulunan plastik tüp şişe ele geçirildi.
Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü gözaltında
Operasyonda bu endemik türleri bavula yerleştirip ABD’ye kaçırmaya çalışan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı.
1 litresi 10 milyon dolar
Türkiye'de yaşayan endemik türlerdeki zehirli hayvan türlerinin, DNA bilgilerinin kopyalanarak ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığı belirtiliyor.