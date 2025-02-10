İstanbul için art arda kar alarmı: AKOM saat verdi, bazı uçuşlar iptal ediliyor
Türkiye genelinde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul’da ise zaman zaman kar yağışı görülürken, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) peş peşe iki yeni uyarı yapıldı.
Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Pek çok şehirde kar yağışı görülürken, İstanbul için de AKOM'dan bir uyarı yapıldı.
Yayımlanan yeni raporda İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yeniden kar yağışı beklendiği belirtilirken, gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava dalgası konusunda uyarılarda bulunuldu.
YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR
AKOM’un tahminlerine göre gün boyunca İstanbul’un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak.