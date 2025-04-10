İstanbul için korkutan uyarı! Depremin ardından 500 doğalgaz kutusu patlayabilir

FABRİKALARDA BÜYÜK TEHLİKE

Şişli, Maslak ve İkitelli gibi otel, rezidans ve iş merkezlerinin yoğun olduğu bölgelerde İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığıyla yaptıkları bir çalışmaya değinen Gültek “Buna göre, olması gereken birçok sistem, söndürme algılama sistemleri var fakat sistem kurulduğu gibi bırakılmış, hatta bazı yöneticiler değişmiş. Bizimle beraber binayı gezen yönetici, teknik kişi ‘Aa, bizde böyle sistem mi vardı?” diye tepkiler de veriyordu’ dedi.