İstanbul için korkutan uyarı! Depremin ardından 500 doğalgaz kutusu patlayabilir
TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonunda İstanbul’un yangın riski masaya yatırıldı. Komisyonda sunum yapan İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa’dan akademisyenler Dr. Ali Serdar Gültek ile Dr. Uğur Emre Temelli, megakentte meydana gelebilecek yangın risklerine ilişkin değerlendirmelerini milletvekilleriyle paylaştı.
Doğal afetlerin birbirini tetikleyebildiğini işaret eden Dr. Gültek, İstanbul’da beklenen 7 ve üzeri büyüklükteki bir depremin İstanbul’da 500 doğalgaz servis kutusunda aynı ayna yangın çıkarma ihtimalinin bulunduğunu, buna yönelik hazırlık ve yatırımların 1999’dan bu yana yapılmaya çalışıldığını söyledi.
FABRİKALARDA BÜYÜK TEHLİKE
Şişli, Maslak ve İkitelli gibi otel, rezidans ve iş merkezlerinin yoğun olduğu bölgelerde İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığıyla yaptıkları bir çalışmaya değinen Gültek “Buna göre, olması gereken birçok sistem, söndürme algılama sistemleri var fakat sistem kurulduğu gibi bırakılmış, hatta bazı yöneticiler değişmiş. Bizimle beraber binayı gezen yönetici, teknik kişi ‘Aa, bizde böyle sistem mi vardı?” diye tepkiler de veriyordu’ dedi.
İstanbul Tarihî Yarımada’daki ahşap yapı stokunun da dikkat alındığını belirten Gültek, muhtemel bir depremde meydana gelebilecek yangınlar için Boğaziçi Üniversitesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile üzerinde çalıştığı bir hasar tespit simülasyonu olduğunu kaydetti.
Fabrika ve endüstriyel yangınların da ülke ekonomisine ciddi zarar verdiğine vurgu yapan Gültek,10 yıl önce 60 büyük fabrikada yaptıkları incelemelerde binaların yüzde 60’ının aynı çatı altında faaliyet yürüttüğünün belirlendiğini, basit bir yangın duvarının bile olmadığını, yüzde 70’inde algılama sisteminin bozuk olduğunu, yüzde 80’ninde de aydınlatma sisteminin çalışmadığının tespit edildiğini söyledi.