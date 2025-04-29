İstanbul için kritik deprem alarmı! AFAD TAMP Seviye 1 devreye alındı: 18 il tek tek açıklandı

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Seviye 1 kapsamında devreye alındı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, planın temel hedefinin can kayıplarını önlemek, ekonomik ve sosyal zararları en aza indirmek, halk sağlığını korumak ve İstanbul’da hayatı en kısa sürede normale döndürmek olduğu belirtildi.