İstanbul için kritik deprem alarmı! AFAD TAMP Seviye 1 devreye alındı: 18 il tek tek açıklandı
Beklenen büyük İstanbul depremine yönelik endişeler tırmanırken, 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) TAMP Seviye 1'i devreye aldı ve destek için görevlendirilen 18 ili açıkladı.
İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Seviye 1 kapsamında devreye alındı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, planın temel hedefinin can kayıplarını önlemek, ekonomik ve sosyal zararları en aza indirmek, halk sağlığını korumak ve İstanbul’da hayatı en kısa sürede normale döndürmek olduğu belirtildi.
Müdahale seviyelerinin dört gruba ayrıldığı planda, Seviye 1 kapsamında İstanbul İl AFAD Merkezi tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Plan doğrultusunda, haberleşme, ulaşım, enerji, sağlık, güvenlik ve arama-kurtarma gibi alanlarda görev alacak kurumların sorumlulukları netleştirildi.
Küçük çaplı olaylar için Acil Durum Hizmetleri, büyük afetler için ise Ön İyileştirme Hizmetleri devreye alınacak. İstanbul’da afet sonrası oluşabilecek yangın, patlama ve kimyasal sızıntı gibi ikincil riskler de dikkate alınarak önlemler alındı.
Mevsim şartlarının olumsuz etkileri ve birden fazla ili etkileyebilecek senaryolar da planlamaya dahil edildi. TAMP çerçevesinde, ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak İstanbul için hızlı ve etkin bir müdahale süreci yürütülmesi hedefleniyor.
İşte plan kapsamında İstanbul için ilk aşamada destek sağlayacak iller...