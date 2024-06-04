İstanbul için tehlike çanları çalıyor... Kaç bina risk altında?
İstanbul’da yapılan hızlı tarama testlerinde, Küçükçekmece’deki gibi her an çökebilecek bin 556 bina tespit edildi. Bunlardan yalnızca 178’i yıkıldı. Kalan binaların sahipleri ve bulunduğu ilçenin belediyeleri bilgilendirildi.
Küçükçekmece’de önceki gün dört katlı bir binanın kendiliğinden çökmesi, gözleri tekrar İstanbul’un yapı stokuna çevirdi. Yıkımın yaşandığı Küçükçekmece zemin etkisi nedeniyle olası bir depremde en ağır hasarın beklendiği bölgelerden biri.
Üstelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’yle birlikte hazırladığı “Küçükçekmece Olası Deprem Kayıp Tahmini” raporuna göre ilçedeki yapıların yüzde 70’i deprem yönetmeliklerinin öncesinde yapılmış. İlçedeki binaların yüzde 51’i yani 20 bin 621’i 1980-2000 yılları arasında inşa edilirken, 7 bin 535 bina (yüzde 19) 1980 öncesinde yapılmış.
Rapora göre depremde bin 240 bina “çok ağır”, 2 bin 616 bina ise “ağır” hasar alacak, ilçede bin 500’den fazla insan hayatını kaybedecek. İlçede en çok ağır hasar beklenen yapılara sahip mahalleler ise Kanarya, Cumhuriyet, İnönü ve Cennet mahalleleri.
İstanbul genelinde ise 2000 ve öncesinde yapılmış bina sayısı 818 bin 339. Bu yapıların 555 bini 1980-2000 arasında, 264 bini ise 1980 öncesinde yapılmış. 2000 ve öncesi binaların en çok olduğu ilçelerin başını 39 bin 786 bina ile Fatih çekiyor. Bu binaların 31 bin 899’u 1980’den öncesine ait.