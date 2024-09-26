İstanbul için yeni uyarı: Sıcaklık 8 derece birden düşecek! Orhan Şen: Kışlıkları çıkartın
Önümüzdeki birkaç gün yurt genelinde sıcak hava mevsim normallerinde seyredecek. Ancak Meteoroloji uzmanı Prof.Dr. Orhan Şen'den Marmara Bölgesi için yeni uyarılar geldi. Sıcaklıkların 8 derece birden düşeceğini söyleyen Orhan Şen, "Kışlıkları çıkartın, montunuzu giyin" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
"ÖNEMLİ YAĞIŞLAR GELİYOR"
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta için önemli uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün yurtda yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üstünde. Sabah, Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sis var. İstanbul 29, Edirne 32, Muğla 33, İzmir 30, Adana 35, Antalya 32, Ankara 27, Trabzon 25, Erzurum 22, Antep 33 derece... Yaz havasına devam... Hafta sonu 1-2 derece daha artar.