İstanbul toplu taşıma ne kadar oldu 2025: Tam bilet, öğrenci, öğretmen abonman ücretleri

İstanbul’da milyonları ilgilendiren zam resmen geldi. İBB’nin %35’lik talebi sonrası 15 Ocak itibariyle toplu taşıma ücretlerinde fiyat artışına gidildi. Metrobüs, tramvay, otobüs ve taksi fiyatlarına zam geldi. Peki İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu; öğretmen, öğrenci ve tam bilet fiyatları 2025.