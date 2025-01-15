İstanbul toplu taşıma ne kadar oldu 2025: Tam bilet, öğrenci, öğretmen abonman ücretleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. Talep edilen %35'lik zam kabul edildi ve toplu taşıma ücretlerine zam geldi. İşte 2025 İstanbul toplu taşıma ücretleri; öğretmen, tam, öğrenci fiyatları.
İstanbul’da milyonları ilgilendiren zam resmen geldi. İBB’nin %35’lik talebi sonrası 15 Ocak itibariyle toplu taşıma ücretlerinde fiyat artışına gidildi. Metrobüs, tramvay, otobüs ve taksi fiyatlarına zam geldi. Peki İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu; öğretmen, öğrenci ve tam bilet fiyatları 2025.
2025’te İETT, Otobüs A.Ş, Özel Halk Otobüsleri, Tramvay ve raylı sistemlerde geçerli toplu ulaşım fiyat tarifesi güncellendi. Daha önce İBB, 2025 yılı için toplu taşıma ücretlerine yüzde 46’lık bir zam önermiş ancak, kabul edilmemişti.
15 Ocak 2025 UKOME toplantısında ise oran değiştirildi. İBB yüzde 35'lik zam önerdi ve teklif oy çokluğuyla kabul edildi. 18 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek zamla birlikte, İstanbul’daki toplu taşıma ücretleri önemli ölçüde arttı.