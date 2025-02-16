İstanbul ve Ankara'ya kar geri dönüyor! Meteorolojiden il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerini ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. İşte 16 Şubat 2025 hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminlerine göre yeni haftada hava sıcaklığı düşecek, Ankara ve İstanbul'a kar yeniden geliyor.
Başkent Ankara'da kar yağışı pazartesi günü başlayacak, Çarşamba gününe kadar etkili olacak. İstanbul'a kar yağışı Çarşamba günü dönüyor, mega kentte iki gün hafif kar yağışı görülecek.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu