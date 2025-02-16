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  4. İstanbul ve Ankara'ya kar geri dönüyor! Meteorolojiden il il hava durumu tahminleri...

İstanbul ve Ankara'ya kar geri dönüyor! Meteorolojiden il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerini ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. İşte 16 Şubat 2025 hava durumu tahminleri…

İstanbul ve Ankara'ya kar geri dönüyor! Meteorolojiden il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminlerine göre yeni haftada hava sıcaklığı düşecek, Ankara ve İstanbul'a kar yeniden geliyor.

Başkent Ankara'da kar yağışı pazartesi günü başlayacak, Çarşamba gününe kadar etkili olacak. İstanbul'a kar yağışı Çarşamba günü dönüyor, mega kentte iki gün hafif kar yağışı görülecek.

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İstanbul ve Ankara'ya kar geri dönüyor! Meteorolojiden il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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İstanbul ve Ankara'ya kar geri dönüyor! Meteorolojiden il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

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İstanbul ve Ankara'ya kar geri dönüyor! Meteorolojiden il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Burdur ve Isparta çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 16°C
Parçalı bulutlu

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