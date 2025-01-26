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İstanbul'a beklenen kar neden yağmıyor? Uzman isim açıkladı

Hava sıcaklıkları düştü ancak İstanbul'a bir türlü beklenen kar yağışı gelmedi. Uzmanlardan, İstanbul için beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama geldi.

İstanbul'a beklenen kar neden yağmıyor? Uzman isim açıkladı - Sayfa 1

Hava sıcaklıkları​ ülke genelinde düştü. Ülkenin birçok noktası her yıl olduğu gibi beyaza bürünürken İstanbullular birkaç yıldır kar yağışına adeta hasret kaldı. Uzmanlar bu yıl da İstanbul için kar yağışı ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyor. Peki İstanbul'a neden kar yağmıyor? İşte detaylar...

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İstanbul'a beklenen kar neden yağmıyor? Uzman isim açıkladı - Sayfa 2

İstanbul, ABD merkezli bir yazılım şirketinin 2024 raporunda, dünya genelinde en yoğun trafiğe sahip şehir olarak New York'u geride bıraktı.

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İstanbul'a beklenen kar neden yağmıyor? Uzman isim açıkladı - Sayfa 3

Kentte motorlu taşıt sayısının sürekli artması, trafikte geçirilen süreyi uzatırken hava kalitesinin düşmesine neden oluyor. Bu durum, şehirde yaşayan canlıların sağlığını olumsuz etkiliyor.

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İstanbul'a beklenen kar neden yağmıyor? Uzman isim açıkladı - Sayfa 4

KAYITLI ARAÇ SAYISI 6 MİLYON

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre İstanbul'daki kayıtlı araç sayısının 6 milyona yaklaştığını belirtti.

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