İstanbul'a beklenen kar neden yağmıyor? Uzman isim açıkladı

Hava sıcaklıkları​ ülke genelinde düştü. Ülkenin birçok noktası her yıl olduğu gibi beyaza bürünürken İstanbullular birkaç yıldır kar yağışına adeta hasret kaldı. Uzmanlar bu yıl da İstanbul için kar yağışı ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyor. Peki İstanbul'a neden kar yağmıyor? İşte detaylar...