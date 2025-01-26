İstanbul'a beklenen kar neden yağmıyor? Uzman isim açıkladı
Hava sıcaklıkları düştü ancak İstanbul'a bir türlü beklenen kar yağışı gelmedi. Uzmanlardan, İstanbul için beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama geldi.
Hava sıcaklıkları ülke genelinde düştü. Ülkenin birçok noktası her yıl olduğu gibi beyaza bürünürken İstanbullular birkaç yıldır kar yağışına adeta hasret kaldı. Uzmanlar bu yıl da İstanbul için kar yağışı ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyor. Peki İstanbul'a neden kar yağmıyor? İşte detaylar...
İstanbul, ABD merkezli bir yazılım şirketinin 2024 raporunda, dünya genelinde en yoğun trafiğe sahip şehir olarak New York'u geride bıraktı.
Kentte motorlu taşıt sayısının sürekli artması, trafikte geçirilen süreyi uzatırken hava kalitesinin düşmesine neden oluyor. Bu durum, şehirde yaşayan canlıların sağlığını olumsuz etkiliyor.