İstanbul'a kar geliyor! Hava sıcaklıkları 4 ila 10 derece arasında azalacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Tekirdağ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde ile sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda sağanak, iç kesimler ile özellikle akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz bölge geneli ve Orta Karadeniz kıyılarında kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 4 Şubat hava durumu tahminleri…
MARMARA
Çok bulutlu, sabah saatlerinde Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bilecik ve Tekirdağ çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle gece saatlerinde bölgenin doğusunda hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde Trakya kesiminde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 8°C
Çok bulutlu
EDİRNE °C, 8°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Genellikle çok bulutlu, kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, kuzey kesimleri ve kentin yüksekleri hafif kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 6°C
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren Burdur ve Isparta çevreleri ile Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bu gece saatlerinde Göller yöresinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden itibaren güney ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı (Akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor)
ÇANKIRI °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı (Akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor)
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor)