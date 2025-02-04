İstanbul'a kar geliyor! Hava sıcaklıkları 4 ila 10 derece arasında azalacak

MARMARA

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bilecik ve Tekirdağ çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle gece saatlerinde bölgenin doğusunda hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde Trakya kesiminde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 8°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Genellikle çok bulutlu, kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, kuzey kesimleri ve kentin yüksekleri hafif kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 6°C