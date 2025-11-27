İstanbul’a kar uyarısı! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Kuvvetli soğuk hava dalgası geliyor
Aylardır merak edilen “İstanbul’a kar ne zaman gelecek?” sorusuna dair son tahminler meteoroloji uzmanlarının güncel değerlendirmeleriyle daha da netleşti. Meteoroloji uzmanı Adil Tek "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtını verdi.
Aylardır “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusuna yanıt arayan İstanbullular için meteoroloji kaynaklarından yeni bilgiler geldi. Uzun süren kuraklığın ardından gözler nihayet olası kar tarihine çevrilmiş durumda.
Türkiye, son yılların en kurak kasım aylarından birini yaşarken, önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda belirgin bir düşüş beklendiği bildiriliyor. Tahminlere göre hava sıcaklıkları bir hafta içinde 5–6 derece kadar gerileyerek kış şartlarının etkisini artıracağı öngörülüyor.
Meteoroloji uzmanlarının ortak tahminlerine göre, İstanbul’da karla karışık yağmur ihtimali 14–19 Ocak tarihleri arasında belirginleşiyor. Özellikle kıyı kesimlerde sulu kar şeklinde görülmesi beklenen bu yağışlar, kışın başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Kent genelinde yer yer kısa süreli kar geçişleri yaşanabileceği ifade edilirken, şehirde kalıcı bir kar örtüsünün oluşma olasılığının ise düşük olduğu vurgulanıyor.