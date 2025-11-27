İstanbul’a kar uyarısı! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Kuvvetli soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji uzmanlarının ortak tahminlerine göre, İstanbul’da karla karışık yağmur ihtimali 14–19 Ocak tarihleri arasında belirginleşiyor. Özellikle kıyı kesimlerde sulu kar şeklinde görülmesi beklenen bu yağışlar, kışın başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Kent genelinde yer yer kısa süreli kar geçişleri yaşanabileceği ifade edilirken, şehirde kalıcı bir kar örtüsünün oluşma olasılığının ise düşük olduğu vurgulanıyor.