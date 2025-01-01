İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ocak ayının ilk günlerinde ülke genelinde yağış beklenmediğini ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağını duyurdu. Bu açıklamaya ek olarak, Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul'da kar yağışı beklenen tarihi paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni yılın ilk haftasına dair hava tahminlerini açıkladı. Ülke genelinde yağış beklenmezken, iç ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu, diğer kesimlerde ise açık ve az bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği belirtilerek, ulaşımda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.
Hava sıcaklıklarında kayda değer bir değişiklik öngörülmüyor. Karadeniz kıyıları ile İç Ege'de sıcaklıkların 2 ila 4 derece yükselmesi beklenirken, diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinde devam edeceği tahmin ediliyor. Bu durum, kış aylarında ılıman hava koşullarının etkisini sürdüreceğine işaret ediyor.
DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ'DE ÇIĞ RİSKİ
Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında, ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.