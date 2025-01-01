İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi

Hava sıcaklıklarında kayda değer bir değişiklik öngörülmüyor. Karadeniz kıyıları ile İç Ege'de sıcaklıkların 2 ila 4 derece yükselmesi beklenirken, diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinde devam edeceği tahmin ediliyor. Bu durum, kış aylarında ılıman hava koşullarının etkisini sürdüreceğine işaret ediyor.