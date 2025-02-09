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  4. İstanbul'a yeniden kar geliyor! Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

İstanbul'a yeniden kar geliyor! Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte 9 Şubat 2025 hava durumu tahminleri...

İstanbul'a yeniden kar geliyor! Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Balıkesir çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 5°C
Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

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İstanbul'a yeniden kar geliyor! Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

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İstanbul'a yeniden kar geliyor! Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

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İstanbul'a yeniden kar geliyor! Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

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