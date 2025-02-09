İstanbul'a yeniden kar geliyor! Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte 9 Şubat 2025 hava durumu tahminleri...
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Balıkesir çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 5°C
Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu