İstanbul'da 3.8'lik deprem daha büyüğünü tetikler mi? Ahmet Ercan ve Naci Görür'den açıklama
İstanbul'da 13 Mayıs sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem korkuttu, daha büyük bir depremi tetikler mi sorusu akıllara geldi. Depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde
meydana geldiği belirlendi.
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