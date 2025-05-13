  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. İstanbul'da 3.8'lik deprem daha büyüğünü tetikler mi? Ahmet Ercan ve Naci Görür'den açıklama

İstanbul'da 3.8'lik deprem daha büyüğünü tetikler mi? Ahmet Ercan ve Naci Görür'den açıklama

İstanbul'da 13 Mayıs sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem korkuttu, daha büyük bir depremi tetikler mi sorusu akıllara geldi. Depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

İstanbul'da 3.8'lik deprem daha büyüğünü tetikler mi? Ahmet Ercan ve Naci Görür'den açıklama - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

1 | 7
İstanbul'da 3.8'lik deprem daha büyüğünü tetikler mi? Ahmet Ercan ve Naci Görür'den açıklama - Sayfa 2

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde
meydana geldiği belirlendi.

2 | 7
İstanbul'da 3.8'lik deprem daha büyüğünü tetikler mi? Ahmet Ercan ve Naci Görür'den açıklama - Sayfa 3

Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu duyurdu.

3 | 7
İstanbul'da 3.8'lik deprem daha büyüğünü tetikler mi? Ahmet Ercan ve Naci Görür'den açıklama - Sayfa 4

Deprem korkuturken, akıllara "Daha büyük deprem olur mu?" sorusu geldi. Depremin ardından ilk değerlendirme Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.

4 | 7