İstanbul'da 4 ilçe kritik eşiği aştı, sizin ilçeniz listede mi? İlk sıradaki ilçeyi kimse bilemedi

İstanbul, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşirken, şehrin hızla artan nüfus yoğunluğu yeniden gündem oldu. Özellikle kilometrekareye düşen kişi sayısının kritik seviyelere ulaştığı ilçelerde, olası afet senaryoları endişeleri artırıyor. Uzmanlar, yüksek nüfus yoğunluğunun olası afetlerde riskleri artırdığına dikkat çekerken, toplanma alanlarının yetersizliği yeniden gündeme geldi.

İşte İstanbul'da nüfus yoğunluğu en düşük ve en düşük ilçeler...