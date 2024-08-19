İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde deprem olursa ne olur? 230 bin yapı acil dönüşüme girmeli!
Marmara Depremi’nin 25. yılı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından “Türkiye’de Depremin 25 Yılı” başlıklı rapor hazırlandı.
“Türkiye’de Depremin 25 Yılı” başlıklı raporda, Türkiye’deki 6.8 milyon riskli konuttan 1.5 milyonunun, İstanbul’daki 1.3 milyon riskli konuttan da 230 bin yapının acil dönüştürülmesi gerektiği belirtildi.
İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde deprem olursa...
Raporda, İstanbul’da 7.5 büyüklüğünde bir deprem olması halinde yüzde 20 ağır hasar meydana geleceğinin öngörüldüğü, güncel bilgilere dayanılarak yaklaşık 200 bin binanın hasar göreceği vurgulandı.
Türkiye'de 1.5 milyon konuta acil dönüşüm
Rapora göre 2021’den bu yana İBB, İstanbul’da 142 alanı (3617 hektar) afet öncelikli müdahale alanı olarak belirledi.
Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen 69 riskli alan (1145 hektar) ve 127 rezerv alan (38450 hektar) ile karşılaştırıldığında sadece 2 riskli alanın ve 7 rezerv alanın kesiştiği görüldü.