İstanbul'da bu 12 ilçe tsunami tehlikesiyle karşı karşıya! 5 dakikada sular altında kalabilir!
İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Kandilli Rasathanesi yayımladığı ön raporda " Tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir" ifadelerine yer verdi. Beklenen İstanbul depremiyle birlikte tsunami tehlikesi yeniden gündeme gelirken, İstanbul'da tsunami riskinin en yüksek olduğu 12 ilçe açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ iş birliğiyle hazırlanan "İstanbul Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme ve Tehlike Analizi" raporu, kentin olası tsunami riskini gözler önüne serdi. Marmara Denizi’nde meydana gelebilecek bir deprem sonrası oluşacak tsunamilerin etkileri ilçe ilçe değerlendirildi.
ETKİSİ 2 SAATE KADAR SÜREBİLİR
Uzmanlar, Marmara’da oluşacak bir tsunaminin kıyıya ulaşma süresinin 5 ila 20 dakika arasında değişebileceğini, etkisinin ise 2 saate kadar sürebileceğini vurguladı.
DALGA YÜKSEKLİĞİ 2,5 METREYİ AŞABİLİR
Raporda, dalga yüksekliğinin 2,5 metreyi aşması durumunda ciddi mal ve can kayıplarının yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Ekonomim.com'un haberine göre ayrıca, tsunami dalgalarının genellikle birden fazla olduğu, özellikle ikinci ve üçüncü dalgaların daha yıkıcı etkiler taşıdığına dikkat çekildi.
YÜKSEK VE GÜVENLİ ALANLARA GİDİLMELİ
Yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların deprem sonrası deniz hareketlerine dikkat etmeleri ve olağan dışı bir çekilme veya ilerleme gördüklerinde hızla yüksek ve güvenli alanlara yönelmeleri gerektiğini belirtti. Marmara kıyılarında tsunami riskinin geçmişte defalarca yaşandığı ve bu riskin gelecekte de devam ettiği ifade edildi.
İşte rapora göre İstanbul'da tsunami riskinin olduğu 12 ilçe...