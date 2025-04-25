İstanbul'da bu 12 ilçe tsunami tehlikesiyle karşı karşıya! 5 dakikada sular altında kalabilir!

YÜKSEK VE GÜVENLİ ALANLARA GİDİLMELİ

Yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların deprem sonrası deniz hareketlerine dikkat etmeleri ve olağan dışı bir çekilme veya ilerleme gördüklerinde hızla yüksek ve güvenli alanlara yönelmeleri gerektiğini belirtti. Marmara kıyılarında tsunami riskinin geçmişte defalarca yaşandığı ve bu riskin gelecekte de devam ettiği ifade edildi.

İşte rapora göre İstanbul'da tsunami riskinin olduğu 12 ilçe...