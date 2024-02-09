İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İlk 20 sıralandı (TÜİK güncel veriler)

TÜİK verilerine göre 15 milyon 56 bin 806 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü İstanbul'da ikamet ediyor.

İstanbul kütüğüne kayıtlı olan sayısı ise 2 milyon 152 bin 878 kişi.

Yani İstanbul'da ikamet eden ancak kütüğü başka illerde kayıtlı olan 12 milyon 904 bin kişi bulunuyor.