İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İlk 20 sıralandı (TÜİK güncel veriler)
TÜİK’in son açıklanan nüfus istatistiklerine göre İstanbul’da 15 milyon 56 bin 806 kişi ikamet ediyor. İstanbul nüfusuna kayıtlıların sayısı ise 2 milyon. Peki, İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte ilk 20...
TÜİK verilerine göre 15 milyon 56 bin 806 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü İstanbul'da ikamet ediyor.
İstanbul kütüğüne kayıtlı olan sayısı ise 2 milyon 152 bin 878 kişi.
Yani İstanbul'da ikamet eden ancak kütüğü başka illerde kayıtlı olan 12 milyon 904 bin kişi bulunuyor.
NTV'nin derlediği bilgilere göre, İstanbul'da en çok nereli var? İşte ilk 20 il...
11- 306 bin 869 Karslı
12- 304 bin 722 Rizeli
13- 300 bin 404 Erzincanlı
14-263 bin 995 Mardinli
15- 263 bin 921 Vanlı
16- 259 bin 472 Ardahanlı
17- 258 bin 004 Siirtli
18- 244 bin 876 Bitlisli
19- 236 bin 157 Diyarbakırlı
20- 227 bin 688 Ağrılı
10 - SİNOP
365 bin 925 kişi